Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli projeleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kadınlara yönelik el sanatları kurslarını hayata geçiriyor. Kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere Simsırma, Çin İğnesi, mefruşat, dikiş ve tel kırma gibi farklı branşlarda eğitimler verecek. Gülsüm Hanım Gümüşer Aile Danışma Merkezi, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi, Kanuni Mahallesi Mehmet Arıkan Taziye Evi ve Deligönüllüler Konağı Aile Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslara 14 Ekim Cuma gününe kadar yine aynı merkezlerden başvuru yapılabiliyor.