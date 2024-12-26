İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak gerek şehrimiz gerekse bölge için örnek bir projeyi hizmete alacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehrin alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kadınlara yönelik önemli bir sosyal hizmet alanı daha şehre kazandırılıyor. Kuveyt Fonu’nun finansal desteğiyle hayata geçirilen Kadın Rehberlik, Dayanışma ve Kariyer Merkezi’nin inşası büyük bir hızla ilerliyor. Yaklaşık 60 Milyon TL’lik dev bir yatırımla inşa edilen bu modern tesis, kadınların eğitimden sosyalleşmeye kadar birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Merkezin bünyesinde; derslikler, atölyeler, seminer salonları ve sosyal etkinlik alanları yer alacak. Bu alanlar, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak birçok program ve etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş’a Değer Katacak

Büyükşehir Belediyesinin bu önemli yatırımı, şehrin sosyal altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, kadınların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer almalarına destek olacak. Kadın Rehberlik, Dayanışma ve Kariyer Merkezi’nin 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Tesis, faaliyete geçtiğinde Kahramanmaraşlı kadınların gelişimine ve dayanışmasına öncülük eden bir merkez olacak.

“Şehrimiz ve Bölge İçin Örnek Proje”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kadın Rehberlik, Dayanışma ve Kariyer Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Görgel, “Seçim dönemindeki vaatlerimizden biri olan Kadın Rehberlik, Dayanışma ve Kariyer Merkezi projemizde sona geldik. 45 Milyonu hibe olmak üzere toplam 60 Milyon TL’lik bir yatırım. İçerisinde derslik, atölyeler, seminer salonu ve sosyal alanlar yer alacak. İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak gerek şehrimiz gerekse bölge için örnek bir projeyi hizmete alacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.