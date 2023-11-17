Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak, bireylerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve entelektüel düzeyi artırmak için kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Kütüphane Söyleşileri’ programını edebiyatseverlerle buluşturuyor. 20 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında birbirinden değerli yazar ve şair, Kahramanmaraşlı edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kütüphane Söyleşileri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/17/kutuphane-soylesileri-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

20 Kasım Pazartesi

Kütüphane Söyleşileri, 20 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da Şair – Yazar Ali Büyükçapar’ın katılımıyla Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek ‘Kitabın Çağrısı’ konulu söyleşiyle başlayacak. Aynı gün saat 14.00’da Şair – Yazar Duran Boz, Gülsüm Hanım Gümüşer Halk Kütüphanesi’nde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

21 Kasım Salı

Kütüphane Söyleşileri, 21 Kasım Salı günü de eğitici ve öğretici birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Saat 10.00’da Eğitimci – Yazar Hacı Parlak, Şehit Ömer Halisdemir Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide ‘Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konusunu ele alacak. Saat 11.00’da Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu’nun katılımıyla Şehit Çolak Durdu Halk Kütüphanesi’nde ‘Kitap Okumanın Hayatımızdaki Yeri ve Davranışlarımıza Tesiri’ konulu söyleşi düzenlenecek. Saat 14.00’da ise Şair – Yazar İnci Okumuş, Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi’nde edebiyatseverlere seslenecek.

22 Kasım Çarşamba

Kütüphane Söyleşileri, 22 Kasım Çarşamba günü de kaldığı yerden devam edecek. Tarihçi – Yazar Mirsad Fırtına, Mehmet Akif İnan Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek etkinlikte, ‘Geçmişten Günümüze Maraş Deprem Tarihi’ konusunu ele alacak. Söyleşi, saat 14.00’da başlayacak.

23 Kasım Perşembe

23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikler, saat 11.00’da Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Alparslan Yurtsever’in katılımıyla Turgut Reis Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek ‘Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu’ söyleşisiyle başlayacak. Saat 14.00’da ise Araştırmacı – Yazar Hatice Güzel, Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi’nde okurlarıyla bir araya gelecek. 23 Kasım Perşembe günü Kütüphane Söyleşileri, saat 15.30’da Yazar Yaşar Bayraktar’ın katılımıyla Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek ‘Çocuk ve Kitap’ konulu programla noktalanacak.

24 Kasım Cuma

Kütüphane Söyleşileri kapsamında 24 Kasım Cuma günü; Eğitimci - Yazar Kadriye Kırdök, saat 11.00’da Rasim Özdenören Halk Kütüphanesi’nde, Şair – Yazar Mustafa Köneçoğlu ise saat 14.00’da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Halk Kütüphanesi’nde okurlarıyla bir araya gelecek.

27 Kasım Pazartesi

Kütüphane Söyleşileri kapsamında 27 Kasım Pazartesi günü de birbirinden değerli şair ve yazarlar okurlarıyla buluşacak. Saat 11.00’da Karaziyaret Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide Eğitimci – Yazar Erdoğan Aydoğan, ‘Edebiyat İyileştirir’ konusunu ele alacak. Saat 14.00’da ise Araştırmacı – Yazar Serdar Yakar, Mehmet Arıkan Mahalle Konağı Kütüphanesi’nde düzenlenecek programda ‘Şairler Şehrinin Mahzun Şairleri’ konusunu işleyecek.

28 Kasım Salı

28 Kasım Salı günü; Şair – Yazar Selma Dolgun ve Yazar Tayyib Atmaca, okurlarıyla buluşacak. Yazar Dolgun, Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’nde saat 11.00’da başlayacak programda ‘İnsanzade’ konusunu farklı açılardan ele alırken; Yazar Atmaca, Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’da düzenlenecek söyleşide ‘Nasıl Okur Yazarız’ konusuna ışık tutacak.

29 Kasım Çarşamba

Kütüphane Söyleşileri, 29 Kasım Çarşamba günü 3 değerli ismi ağırlayacak. Yazar Zekeriya Çakabey, saat 11.00’da Gülsüm Hanım Gümüşer Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide okurlarıyla bir araya gelirken; Eğitimci – Yazar Yasin Mortaş, saat 14.00’da Şehit Çolak Durdu Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide ‘Şiirin Vadilerinde’ konusunu ele alacak. 29 Kasım Çarşamba günü son olarak Yazar Dilek Eker Özyurt, saat 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde okurlarına seslenecek.

30 Kasım Perşembe

Kütüphane Söyleşileri, 30 Kasım Perşembe günü de edebiyatseverlerle buluşmaya devam edecek. Program kapsamında; Yazar Vedat Ali Kızıltepe, saat 11.00’da Turgut Reis Halk Kütüphanesi’nde, KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz ise saat 14.00’da Cemile Akkoyun Mahalle Konağı Kütüphanesi’nde okurlarla bir araya gelecek. Eğitimci – Yazar Ali Baki Yerli de saat 15.00’da Rasim Özdenören Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide ‘İskenderiye Kütüphanesi’ konusunu ele alacak.

1 Aralık Cuma

Kütüphane Söyleşileri, son gününde 2 önemli söyleşiyi edebiyatseverlerle buluşturacak. Saat 14.00’da Şair – Yazar Ramazan Avcı, Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi’nde; Araştırmacı – Yazar Ali Avgın ise Karaziyaret Halk Kütüphanesi’nde okurlarla bir araya gelecek. Avcı, ‘Türkçe'nin Sultanları’ konusunu ele alırken, Avgın ise ‘Han Duvarları'ndan Germanicia'ya Kitaplaşan Şehir’ konusunu işleyecek.