Büyükşehir Belediyesinin ödüllü dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısı okurlarla buluştu. 24’üncü sayısı yayınlanan derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanata derinlik kazandırmak, sanatsal ve entelektüel birikimi artırmak ve şehir kütüphanesini genişletmek için faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği faaliyetlerle 2023 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Kamu Yayıncılık” alanında ödüle layık görülen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ödüllü yayınlarından Yitiksöz Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı. Şehrin sanat, edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz’ün yeni sayısında; Cahit Koytak, Suavi Kemal Yazgıç, Mustafa Köneçoğlu, Ali Galip Yener ve Bilal Can gibi pek çok usta edebiyatçının kaleme aldığı şiir, makale ve deneme türünde eserler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yitiksöz Dergisi ve Kültür Yayınları’na ait tüm dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi internet adresinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabileceği belirtildi.