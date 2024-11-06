Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi önüne kurduğu stantta hafta içi her gün; tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane personellerine sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sağladığı çeşitli desteklerle vatandaşların yanında olmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramı da insanların içi kadar gönülleri de ısıtıyor. Hastane girişinde kurulan stantta hafta içi her gün sabah saatlerinde; tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane personellerine sıcak çorba ikram ediliyor. Özellikle uzun süren tedavi süreçlerinde hastanede kalan hasta yakınları için bu hizmet, hem iç ısıtan hem de manevi destek sağlayan bir yardım olarak öne çıkıyor. Hasta yakınları ve hastane çalışanları, böylesi bir hizmetin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Vatandaşlardan Hizmet Teşekkürü

Hastane personellerinden Kalender Öcal, “Çok güzel bir hizmet. Devletimiz, Büyükşehir Belediyemiz var olsun” diye konuşurken; Uğur Özdemir, “Bizlere çok büyük bir katkı sağladı, destek oldu bu hizmet. Bu güzel hizmet için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Hasta yakını Mustafa Çetintaş ise, “Çok güzel bir hizmet, mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.