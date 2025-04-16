Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında başlattığı eğitim ve bilgilendirme toplantılarına Türkoğlu’nda devam etti. Toplantıda, mahalle muhtarlarına vektörle mücadeleye dair kapsamlı bilgiler verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadelede daha etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla başlattığı eğitim ve bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda, Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkoğlu’nda önemli bir seminer gerçekleştirildi. Türkoğlu Kayı Boyu Ortaokulunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, mahalle muhtarlarına vektörle mücadeleye dair kapsamlı bilgiler verildi. Seminere, akademisyenler ve alanında uzman teknik personeller katılarak zararlılarla mücadelede bilimsel ve çevre dostu yöntemler üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Uzmanlardan Bilimsel Yaklaşım ve Güncel Yöntemler

Etkinlikte, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Güven, vektörlerin biyolojisi ve mücadelede etkili yöntemler üzerine detaylı bir sunum yaptı. Güven, özellikle sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi halk sağlığı açısından tehdit oluşturan canlıların yaşam döngüsü, çoğalma koşulları ve mücadele stratejileri hakkında bilimsel veriler paylaştı. Ziraat Yüksek Mühendisi Zekeriya Yurdabakan ise Büyükşehir Belediyesinin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurdabakan, yılın 12 ayı aralıksız süren çalışmalar kapsamında uygulanan ilaçlama yöntemleri, çevre dostu teknikler ve yeni projeler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu.

Hedef; Güvenli ve Sağlıklı Yaşam Alanları

Seminerde, vektörle mücadelenin sadece ilaçlama çalışmalarıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesiyle daha etkili sonuçlar alınabileceği vurgulandı. Büyükşehir Belediyesinin hedefinin, halk sağlığını korumanın yanı sıra yaşam alanlarını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, bu tür bilgilendirme toplantılarının şehir genelinde farklı ilçelerde de devam edeceği belirtilerek, muhtarlar başta olmak üzere tüm yerel paydaşların iş birliğiyle vektörle mücadelenin daha etkin hale geleceği ifade edildi.