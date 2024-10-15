Kahramanmaraş’ın tanıdık simalarından İnşaat Mühendisi ve sosyal medya yöneticisi Cafer Nalçacı, mezun olduğu Fatih Lisesi'nde kariyer günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi de öğrencilerle bir araya geldi.

Nalçacı, mühendislik mesleğinde edindiği bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşarak, kariyer yolculuklarında yol gösterdi.

Öğrencilerle samimi bir sohbet havasında gerçekleşen söyleşide Nalçacı, mühendislik ve kariyer hayatına dair öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Öğrencilerden gelen sorulara içtenlikle cevap vererek, onların meslek seçimlerine ve değişen kariyer planlarına ışık tutmayı hedefledi.