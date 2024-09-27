Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde her yıl büyük coşkuyla kutlanan Ceviz ve Kültür Festivali, bu yıl 28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. İlçenin en önemli tarımsal ürünü olan Çağlayancerit cevizi, bu festivalle hem tanıtılacak hem de ilçenin kültürel değerleri vatandaşlarla buluşacak.

Festivalde en iyi ceviz yarışması gibi rekabetin yanı sıra halk oyunları, çekilişler ve havai fişek gösterileri gibi etkinlikler düzenlecek. Bunun yanında ulusal sanatçılar, festival kapsamında en sevilen şarkılarını Çağlayanceritli vatandaşlar için seslendirecek.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm Kahramanmaraşlıları ve çevre illerden gelen ziyaretçileri bu yıl sekizincisi düzenlenen festivale katılmaya davet etti.