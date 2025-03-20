Kaldırımda Ağaca Çarpan Otomobilde 1 Yaralı

Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çağlayancerit’te Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Çağlayancerit ilçesi Fatih Mahallesi Kazıklı mevkiinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın nedenine dair inceleme sürüyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.