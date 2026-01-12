Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kontrollerde, yaban hayatına zarar verenlere geçit verilmedi.

Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen bir şahsa 969 bin 591 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Söz konusu ceza, son dönemde gerçekleştirilen denetimlerde kesilen en yüksek tutarlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Denetimler yalnızca Kahramanmaraş’la sınırlı kalmadı. Malatya’nın Darende ilçesinde 956 bin 713 TL, Adana’nın Pozantı ilçesinde 960 bin 854 TL, Antalya’nın Akseki ilçesinde ise 4 şahsa toplam 1 milyon 23 bin 416 TL ceza kesildi.

Dört farklı ilde yakalanan şahıslara toplamda 3 milyon 910 bin 574 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan tüfeklere de ekiplerce el konuldu.

Yetkililer, yaban hayatının korunması için denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, vatandaşları yasa dışı avcılığa karşı duyarlı olmaya çağırdı.