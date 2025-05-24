Son altı-yedi yıldır yaşanan teknik sorunlar, göletin su seviyesini ciddi şekilde düşürdü.

İlgili kaynaklardan alınan bilgilere göre, yaklaşık 2.800 dekar tarım alanını sulayan göletin, ana besleme kaynağı olan 5 kilometrelik su hattındaki hasarlar, kaynağın devre dışı kalmasına neden oldu.

Bu durum, göletin 2009 yılında hizmete girmesinden sonra ilk kez böyle bir sorunla karşılaşılmasına yol açtı.

yüksek kapasiteli olan gölet, başlangıçta yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, şu anda yarısı boş durumda.

Bölgede çiftçilik yapanlar, göletteki sudan tarım alanlarını sulamaya devam ederken, arızaların giderilmemesi kuraklık riskini de artırıyor.

Ayrıca bazı bölümlerde su kaçaklarının olduğu bilgisi paylaşılıyor. Çiftçiler, bu durumun barajın doluluk oranını olumsuz etkilediğini ve su seviyelerinin önceki seviyelerde olmadığını belirtiyor.

Vatandaşlar ve çiftçiler, yetkili kurumlar olan Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili kuruluşlara çağrıda bulunarak, gölet ve besleme hatlarında acil teknik inceleme ve onarım çalışmalarının yapılmasını talep ediyor.