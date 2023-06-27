İkilinin düğün detayları ortaya çıktı. Bu sezonun en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, ünlü konukların huzurunda 'evet' diyecek. İşte Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğün detayları...

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 8 Temmuz'da evleniyor! Büyük bir doğa aşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti.. Bolu'da orman içinde hizmet veren bir otelde yapılacak kır düğünüyle dünyaevine girecek çiftin nikah şahitliğini Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlenecek.. nikah şahitlerinin yanı sıra Burak Özçivit, Seray Kaya, Burak Çelik, Yeşim Salkım gibi birbirinden ünlü konukları için oteli 1 haftalığına kapatan çift, düğün için farklı aktiviteler planladı..

Kamp ateşi ışığında romantik ambiyansın eşlik edeceği düğün töreni için çiftin stil danışmanlığını ise son dönemin yükselen ismi Mehtap Stefou üstlendi.

.Buse Arslan düğün boyunca Züleyha Kuru imzalı iki gelinlik giyecek, after party elbisesini ise Begüm Salihoğlu tasarımları arasından seçti.

Çağrı Şensoy'un damatlık seçiminin ise Vakko olduğunu öğrenildi..