Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Pazar günü AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları’nın katılımıyla gerçekleştirilecek programla Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’na start verecek.

Şiir ve edebiyatın başkentinde birbirinden eğlenceli ve öğretici kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’na start veriyor. Tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere, resim sergisinden imza gününe çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kültür sanat sezonu 13 Ekim Pazar günü AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları’nın katılımıyla gerçekleştirilecek programla başlayacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak programda Bahadır Yenişehirlioğlu ve Yücel Arzen, birbirinden değerli eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyat ve sanat şöleninin yaşanacağı geceye tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.