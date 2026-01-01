Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı yemek ücreti düzenlemesi resmiyet kazandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni uygulamaya göre, günlük yemek bedeli vergi istisnası KDV dahil 330 TL olarak belirlendi. Yapılan artış, çalışanlara verilen yemek kartı ve nakit yemek yardımı tutarlarını da doğrudan etkileyecek.

Vergi istisnasında yüzde 25 artış

Günlük yemek bedeli istisnası, her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılında 240 TL olan istisna tutarı, 2026 için yaklaşık yüzde 25 oranında artırıldı. Böylece işverenler, çalışanlarına sundukları yemek yardımı kapsamında bu tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Aylık yemek kartı tutarı 7 bin lirayı aşıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük 330 TL’lik istisna, ayda 22 iş günü üzerinden hesaplandığında 7.260 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar, işverenlerin çalışanlarına yükleyebileceği yemek kartı limitlerini de yukarı çekmiş oldu. İşverenler, bu sınır dahilinde verdikleri yemek yardımı için vergi avantajından yararlanmaya devam edecek.

Çalışan ve işveren için çifte avantaj

Yemek kartı limitlerinin yükselmesi, çalışanların günlük beslenme giderlerini rahatlatırken; işverenler açısından da vergi yükünün azalması anlamına geliyor. Yeni düzenlemenin, özellikle büyük şehirlerde artan yemek maliyetleri karşısında önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

2026 yılıyla birlikte yürürlüğe girecek bu uygulama, yemek kartı, nakit yemek yardımı ve işyeri yemek hizmetleri için belirleyici olacak.