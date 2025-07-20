Cami Dehşeti: Namaz Sırasında Bıçaklı Saldırı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sırasında saf tutan Şevki Tanrıkulu, camide bulunan Y.Ş. (32) isimli şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden aldığı darbelerle ağır yaralanan Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan Y.Ş., olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu. İlk belirlemelere göre saldırının, bir hafta önce yaşanan araç park yeri tartışmasına dayandığı öğrenildi.

Şevki Tanrıkulu Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Şevki Tanrıkulu için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Tanrıkulu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Daha Önce de Evladını Kaybetmişti

Olayın ardından yürek burkan bir detay da ortaya çıktı. Şevki Tanrıkulu’nun tek çocuğu, yaklaşık 30 yıl önce henüz 12 yaşındayken devrilen bir bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetmiş. Aile, ikinci kez büyük bir acıyla sarsıldı.

Polis Soruşturması Sürüyor

Saldırgan Y.Ş. hakkında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ederken, olayla ilgili adli süreç titizlikle yürütülüyor.