Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehrin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Dulkadiroğlu İlçesi, Pınarbaşı mevkiinde hayata geçirilen Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis, hafta sonları kahvaltı severlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Toplamda 900 metrekarelik kapalı servis alanına sahip olan, 2 katlı restoran ve kafeterya, misafirlerini çam ağaçları arasında, bol oksijenli bir atmosferde ağırlıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunan tesis, zengin kahvaltı seçenekleri ve kaliteli hizmetiyle de büyük beğeni topluyor. Aileler için çocuk oyun alanları da barındıran Çamlıca, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Çam ağaçlarının gölgesinde kahvaltıdan, kebap ve fırın yemeklerine, dondurmadan eşsiz pastalara kadar tüm lezzetleri bünyesinde barındıran Çamlıca Restoran misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu