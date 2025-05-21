Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kahramanmaraş’ta düzenlenen kutlama programı, Çamlıca Restoran’da yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli kurumların iş birliğinde düzenlenen programda, yöreye özgü lezzetlerden Ekşili Aya Sulusu hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel ve çok sayıda kadın katılımcının yer aldığı etkinlikte, sürdürülebilir mutfak anlayışı çerçevesinde sıfır atık temalı bilgilendirme yapıldı. Kadınlara yönelik workshop çalışmasıyla başlayan programda, geleneksel tarifler uygulamalı olarak hazırlandı ve katılımcılara öğle yemeği ikram edildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen dondurma şovu da beğeniyle karşılandı.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında çeşitli kurum ve eğitim merkezlerinin katkılarıyla kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.