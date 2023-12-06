Kahraman Şehrin En Eski Mahallelerinden Biri Olan Çamlık Mahallesinin Neredeyse 40 Yılı Bulan Tapu Sorunu Başkan Güngör’ün Girişimleriyle Sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Büyük Çabası Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank İle Gerçekleştirilen Görüşme Sonrasında Çamlık Mahallesi Sakinleri Tapularına Kavuşuyor.

Mahalle Sakinleri Tapularına Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Söyleyerek 40 Yıllık Sorunun Artık Çözüldüğünü İfade Ettiler.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Abdullah Ay Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Mahalle Sakinlerinin Çok Mutlu Olduğunu Söyleyerek Başkan Güngör Ve Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti.