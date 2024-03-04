Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti

"An itibari ile olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Çok kısa sürdü fakat şiddetli hissettik"

Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Acar, "Deprem çok kısa sürdü fakat çok şiddetli hissettik. Vatandaşlarımız panik yaşadı, herkes sokaklarda. Herhangi bir olumsuz durum yok. Yakın köylerimizden de olumsuz bir ihbar gelmedi" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin ardından TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Vali Ustaoğlu, "Depremi hissettim. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok görünüyor. Saha taramalarımız devam ediyor" dedi.

İstanbul Valisi Gül: Şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmedi

Vali Davut Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

"Deprem süpriz olmayan bir kırık üzerinde meydana geldi"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar TRT Haber'de açıklama yaptı: Deprem süpriz olmayan bir kırık üzerinde meydana geldi. Çok şaşırtıcı bir deprem değil fakat depremin büyüklüğünden dolayı bölgede vatandaşlarımızda bir panik yaratmış olabilir. Sahadan gelen bilgiler olumsuz bir durum olmadığını gösteriyor. Aktif diri faylar üzerindeki çalışmalarla potansiyel belli olacak.