Galatasaray-Liverpool Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dev karşılaşma 22.00’de RAMS Park’ta başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Dördüncü hakem ise Jeremy Stinat olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde İlk İç Saha Maçına Çıkıyor

Galatasaray, turnuvaya deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybederek kötü başladı. “Cimbom”, bu sezon sahasında oynayacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçından puan ya da puanlar çıkarmak istiyor.

Liverpool Transfer Rekoru Kırdı

Transfer dönemine damga vuran Liverpool, ilk haftada Atletico Madrid’i 3-2 mağlup etmişti. Premier Lig’in son şampiyonu olan İngiliz ekibi, kadrosunu 500 milyon avronun üzerinde bir bütçeyle güçlendirdi.

Galatasaray’da Eksik Yok

Sarı-kırmızılı ekip Liverpool karşısına tam kadro çıkacak. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sakatlığını atlatarak ilk 11’de başlaması beklenen isimler arasında yer aldı. Alanyaspor maçında rahatsızlanan Lucas Torreira da forma giyebilecek.

Tribün Desteği Galatasaray’ın En Büyük Gücü

Galatasaray, ortalama 45 bin taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak. Yoğun maç atmosferiyle Liverpool üzerinde baskı kurulması hedefleniyor.

Galatasaray Sahasında 27 Maçtır Yenilmiyor

RAMS Park’ta son yenilgisini geçtiğimiz sezon Young Boys’a karşı alan Galatasaray, ardından çıktığı 27 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 20 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Barış Alper ve Van Dijk Kapışması Yeniden Sahne Alacak

EURO 2024’te Hollanda’ya karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile Virgil van Dijk arasındaki mücadele merakla bekleniyor.

671 Gün Sonra Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Galatasaray, RAMS Park’ta son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023’te Manchester United’a karşı oynamıştı. Aradan geçen 671 günün ardından “Devler Ligi” atmosferi yeniden yaşanacak.

Liverpool Son Maçında Kaybetti

Premier Lig’de 5’te 5 ile başlayan Liverpool, son haftada Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. 87. dakikada skoru eşitleyen İngiliz ekibi, 90+7’de yediği golle sahadan yenik ayrıldı.

Galatasaray Muhtemel 11’ler

Galatasaray: