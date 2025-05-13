Oxu.Az'ın haberine göre, BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.

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Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:

BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.

Antalyalilar Dikkat 10 Ilcede Elektrik Kesintisi 1747032150

BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

Antalyalılar dikkat! 10 ilçede elektrik kesintisi
Antalyalılar dikkat! 10 ilçede elektrik kesintisi
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Ayrıca AYEDAŞ tarafından da Anadolu Yakası'ndaki kesintilerle ilgili bilgi alınabilir.