Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konya Çat Kapı Fikir & Sanat Tiyatro Ekibi, öğrencilere dönemin kıyafetleriyle Kurtuluş Savaşı ve kentin Milli Mücadele'sine ilişkin gösteriler sundu.

Tiyatro ekipleri, 30'dan fazla ilkokula sürpriz ziyaretlerde bulunarak 3 binden fazla öğrenci için Milli Mücadele'yi canlandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tiyatro etkinlikleriyle öğrencilere tarih bilincinin daha etkili aktarıldığını belirtti. AKEDAŞ İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz ise 12 Şubat kurtuluş etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'ta ayrı bir heyecan yaşandığını ve tiyatro oyunuyla Milli Mücadele sürecinin anlatılmasının öğrenciler üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını ifade etti.