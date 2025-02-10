Bu özel etkinlikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise Kahramanmaraş’ın Milli Mücadele ruhunu sahneye taşıyan “Çatkapı” adlı tiyatro gösterisi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Kapalı Çarşı, alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları ile okullarda sahnelenen bu özel gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde kahramanlıklarıyla tarihe adını yazdıran Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Arslanbey ve Abdal Halil Ağa gibi önemli şahsiyetlerin hikâyelerini canlandıran oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Sütçü İmam’ın işgalcilere karşı sıktığı ilk kurşunla başlayan mücadele, Rıdvan Hoca’nın “Hürriyet olmayan bir yerde Cuma Namazı kılınmaz” diyerek halkı ayağa kaldırması, cepheden gelen Arslanbey’in kahramanlıkları ve Abdal Halil Ağa’nın emperyalist güçlere karşı dik duruşu, tiyatro gösterisinde çarpıcı bir şekilde işlendi. Oyunun farklı noktalarda aniden sahnelenmesiyle vatandaşlar kendilerini adeta Milli Mücadele döneminin içinde buldu. Gösteriyi izleyenler, bu anlamlı organizasyonun kendilerini derinden etkilediğini belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Tarihi kahramanları günümüze taşıyan “Çatkapı” tiyatrosu, şehrin kurtuluş ruhunu yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.