Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

Fenerbahçe ile anlaştı

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

Sözleşmeye imza atması bekleniyor

33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

"Beşiktaş teklif yapmadı"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından milli futbolcu ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar.

Beşiktaş'ta 227 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu 96 gol ve 30 asist kaydetti.