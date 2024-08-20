Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin kültürel ve sosyal yaşamına renk kattı. Şehir merkezinde kurulan fuar, çeşitli etkinlikler ve sergilerle ziyaretçileri ağırlıyor.

Geleneksel el sanatları sergileri, yöresel lezzetler, çocuklar için oyun alanları ve sahne performanslarıyla dolu olan fuar, her yaştan katılımcının ilgisini çekiyor.

Fuar, yoğun katılım ve ilgiyle devam ediyor ve ilerleyen günlerde de çeşitli konserler ve etkinliklerle zenginleşecek. Kahramanmaraşlılar, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı ve toplumsal birleşiklik açısından önemli olduğunu belirtiyor.