Milyonlarca çalışan ve emekli, maaşına yapılacak zammı merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TRT Haber'e konuk olan Yılmaz, "Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak" diye konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Asgari ücret

Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.

Memur ve emekliye zam

İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Vergi düzenlemesi

Önümüzdeki dönemde vergide adaleti artırıcı, kayıt dışılığı azaltıcı, vergi vermeyen kesimleri sistemin içine dahil eden bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu yönde düzenlemeler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunları olgunlaştırdığı zaman Meclis'in gündemine gelecektir. Kayıt dışılık dediğimiz hadiseyle tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Yeni teknolojilerin getirdiği imkanları da kullanarak kayıt dışılıkla her türlü mücadelemizi yapacağız. Amacımız daha adaletli bir vergi sistemi oluşturmak. Aslında bu yönde çok şeyler yaptık. Birçok adım atmış durumdayız. Bunları daha da ileriye taşımak için doğrudan vergilerin payını artırmak istiyoruz. Sosyal adalet açısından daha iyi bir düzen.