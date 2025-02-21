Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir gelenek olan Kahramanmaraş’ın ceviz oyma sandıkları, zamanla ün kazanarak dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Ceviz ağacından el oymasıyla yapılan bu sandıklar, 2017 yılında tescillenerek geleneksel el sanatları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraşlı ustaların el emeğiyle ürettiği oyma sandıkları, zarif işçilikleriyle dikkat çekiyor. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük talep gören bu sandıklar, sadece nostaljik birer aksesuar değil, aynı zamanda geleneksel el sanatlarını yaşatan önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor.