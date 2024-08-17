Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Öncülüğünde yeniden vatandaşlarla buluşturuldu.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 1 hafta geride kalırken fuara ziyaretçi akını devam ediyor.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen organizasyona sadece Kahramanmaraşlılar değil Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler geliyor.

31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince birbirinden eğlenceli etkinlikler çocuklar ve yetişkinlerle buluşacak.

Akın akın fuar alanına gelen vatandaşlar, hem anılarını tazeleme imkânı bulduğunu hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sümer Özdemir, “Şehrimizin ihtiyacı olan bir organizasyon. Moral motivasyon açısından bu fuar çok güzel oldu” diye konuştu. Şule Kasapkara, “Yıllar önce düzenlenen bu fuara çok sık geliyorduk. Şimdi adeta tekrardan geçmişe gittik. Hem geçmiş anılarımızı tazeliyor hem de yeni anılar biriktiriyoruz” dedi. Mustafa Doğan, “Ağustos Fuarı, Kahramanmaraş’ımızın en sevdiğimiz geleneklerinden bir tanesiydi. Daha önce çok sık katılırdım fuara. Çocukken katıldığım bu fuara şimdi çocuklarımla katılıyorum. Bizim yaşadığımız anıları çocuklarımız da yaşama fırsatı buldu” dedi. Erdem Bağcı, “Çocukluğumuzun vazgeçilmez etkinliklerinden bir tanesiydi Ağustos Fuarı. 20 yıldır bugünü bekliyorduk. Bu yıl fuara ilk katıldığımda gözlerim yaşardı, duygulandım. Fırat Başkanımızın eline sağlık, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hayati Dertli, “Çocuklarımla birlikte fuarı ziyarete geldik. Daha önce çocukluğumda geldiğim fuara şimdi çocuklarımla geliyorum” derken Ali Tekiş, “Öncelikle bizi 20 yıl öncesine götüren, tekrar o güzel günleri hatırlamamıza vesile olan Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu fuar bana çocukluğumu hatırlattı” diye konuştu.

“Büyüklerimden Dinlediğim Fuara Katılma Şansı Buldum”

Yetişkinlerin yanı sıra gençlerin de fuara ilgisi son derece fazla. Dilara Kasapkara, “Yaşım gereği daha önce Ağustos Fuarı’na hiç gelmemiştim ancak büyüklerimden hep duyuyordum. 23 yaşında bu fuara katılmak bana da nasip oldu. Bizlere bu fırsatı sunan Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Kerim Emlik ise, “21 yaşındayım, bu fuara ilk defa geliyorum. Büyüklerimden duyduğum fuara ben de bizzat katılma şansı buldum” diye konuştu.