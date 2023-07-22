Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser ve Belediye Başkanı Okumuş'tan bilgi alan Gürgen, hasar oluşan yerleri yenilemek üzere Başkan Okumuş ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gürgen, asrın felaketi olan depremlerin dünyanın gördüğü en büyük afetlerden olduğuna işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin, yaşanan afetin verdiği zararların birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğini belirtti.

Belediye ile çalışmalarına başladıkları projenin tasarımının yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağını ve ardından çalışmalara başlanacağını dile getiren Gürgen, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızın deprem olmadan önce başladığı bir hazırlık vardı. Üzerinde bulunduğumuz derenin kenarları açılmış, çevresi düzenlenmiş. Şimdi o etabın devamını afetten sonra tekrar bir sonraki etap olarak silsile halinde dönüştüreceğiz. Sabah Pazarcık'taydık, şimdi buradayız. Birazdan da Elbistan'a geçeceğiz, sonra Kahramanmaraş merkeze... İnşallah bu afetten özellikle en çok etkilenen 5 ilimizi, sonra 11, sonra da 18 ilimizi tekrar devlet, millet el ele, hep beraber ayağa kaldıracağız. Buradaki çalışmalarda bize sonsuz desteği olan belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Allah kısmet ederse çok kısa zamanda Türkoğlu'nu da herkes yeni Türkoğlu'nda görmüş olacak."

Amaçlarının, bir yıl içinde hasarlı ve az katlı işletmelerin hızlı bir şekilde yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması olduğunu ifade eden Gürgen, bu konuda başta belediye başkanları olmak üzere hak sahiplerinden destek beklediklerini söyledi.

İşletme sahiplerinin iş yerlerini hızlı bir şekilde boşaltıp yetkililere teslim etmeleri halinde işlerin kolaylaşacağını belirten Gürgen, "Projelerimizi sunduktan sonra yerlerini teslim eder, inşaatı yapmamıza ne kadar hızlı izin verirlerse biz de o kadar hızlı onları teslim edeceğiz. Bu süreç zarfında Türkoğlu'nu bundan sonraki afetlere de hazırlayacak şekilde bir projenin içindeyiz." diye konuştu.

