Olası İstanbul depremine karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, "İstanbul'da her sokakta 2 bina yıkıldığında bütün sokaklar trafiğe kapanır. Kocaman hapishane olur” dedi.

HaberTürk'e konuşan Bakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "En büyük korkumu söyleyeyim. İlk bakanlık yaptığım dönemde durmadan İstanbul depremine kafayı takmıştım. Arkadaşlarımız 'İkide bir İstanbul depremi deyip durmasın' demişti. Gerçekten deprem olacaksa 7'nin üzerinde şiddetli bir deprem. İstanbul'da 1,5 milyon riskli, 600 bini ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. 900 bini belki idare edebilir. Bunun manası şu; şunu diyemezsiniz; 600 bin de gitsin diyemezsiniz. Her sokakta 2 bina yıkıldığında bütün sokaklar trafiğe kapanır. 600 bin bina yıkılınca altyapı ölür, doğalgaz kesilir. Trafik olduğu gibi durur. Suyu kesmek zorundasınız, elektriği keserseniz, kanalizasyon akmaz. Kocaman hapishane olur. Binbir türlü salgın hastalıkla karşılaşırsanız. Bizim bir an önce yapmamız gerekiyor.