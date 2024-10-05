Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek yeni konutların inşa edildiği şantiye alanında basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş’ın Türkiye tarihi ve kültürü açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesindeki vatandaşlara hizmetlerini her zaman sürdüreceklerini belirten Bakan Kurum, göreve geldikleri günden itibaren Kahramanmaraş’ta toplamda 332 bin konut ve işyerinin inşaatına başladıklarını, bugüne kadar ise 101 bin 254 konut ve işyeri teslim ettiklerini açıkladı.