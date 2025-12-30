Cezalar Yeniden Değerleme Oranına Göre Güncellendi

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezaları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Böylece çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde yükseltildi.

Egzoz Emisyonu Yaptırmayanlara Yüksek Ceza

2026’dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerine 17 bin 957 lira ceza uygulanacak. Araçların belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olması halinde ceza 35 bin 936 liraya çıkacak. Egzoz emisyon kontrol sistemi bulunmayan araçlar için de aynı tutar geçerli olacak.

Yetki Belgesi Olup Usulsüz Ölçüm Yapanlara Ceza

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunduğu halde mevzuata aykırı ölçüm yapan veya gerekli şartları kaybetmesine rağmen faaliyetini sürdüren işletmelere 71 bin 879 lira idari para cezası verilecek.

Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere Ağır Yaptırım

İzin alınmadan kurulan veya işletilen hava kirliliğine neden olan tesislere 839 bin 122 lira ceza uygulanacak. Emisyon değerleri sınırları aşan tesislerde ise ceza 1 milyon 678 bin 359 liraya kadar çıkabilecek.

Anız Yakanlara Dekar Başına Ceza

Anız yakmanın cezası her dekar için 698,62 lira olarak açıklandı. Orman, sulak alan ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde anız yakılması durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Atık ve Arıtma Tesisleri İçin Milyonluk Cezalar

Zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayan ya da çalıştırmayanlara 2 milyon 97 bin 997 lira ceza kesilecek. Atıkların mevzuata aykırı şekilde toprağa verilmesi halinde 839 bin 122 lira, konutlarda ise her bir bağımsız bölüm için 20 bin 842 lira ceza uygulanacak.

Gürültü ve Titreşim İhlallerine Net Rakamlar

Standartlara aykırı gürültüye neden olan konutlara 13 bin 847 lira, ulaşım araçlarına 41 bin 820 lira, iş yerleri ve atölyelere 139 bin 746 lira, fabrika ve şantiyelere ise 419 bin 509 lira ceza verilecek. Eğlence kaynaklı gürültünün cezası da 419 bin 509 lira olarak belirlendi.

Plastik Poşet ve Atık İhlallerine Sert Yaptırımlar

Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veren satış noktalarına metrekare başına ceza uygulanacak. İnternet üzerinden satış yapanlar için cezalar 26 bin 65 liradan başlayıp 260 bin 701 liraya kadar çıkabilecek. Usulsüz atık toplayan, taşıyan veya bertaraf edenlere ise 782 bin liradan 3 milyon 128 bin liraya kadar ceza verilecek.

Yeni Cezalar 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

Bakanlık, yeni düzenlemelerle çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam hedeflerinin güçlendirildiğini vurgularken, tüm kişi ve işletmeleri çevre mevzuatına uymaları konusunda uyardı. Açıklanan ceza tutarları 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.