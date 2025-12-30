2009 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Yıldız Tilbe, yayında yaşanan gerginlik sonrası programı terk etmiş ve o günden sonra Tatlıses ile tüm iletişimini kesmişti.

Yıllardır bir araya gelmeyen ikili, aradan geçen 16 yılın ardından buzları eriterek İbo Show’da buluştu.

Programda enerjisiyle dikkat çeken 59 yaşındaki Yıldız Tilbe’nin çekimler sırasında sergilediği dans, İbrahim Tatlıses’i kahkahalara boğdu. Samimi anların yaşandığı programda izleyiciler keyifli dakikalar geçirdi.

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe’nin yıllar sonra aynı programda buluşması, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, izleyiciler bu tarihi buluşmayı “ekranlarda özlenen anlar” olarak yorumladı.