Kahramanmaraş genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Alınan karar doğrultusunda, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskinin oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan hava koşulları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."