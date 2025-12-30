31 Aralık 2025 Çarşamba

31 Aralık Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini artırması öngörülen kar yağışıyla birlikte sıcaklık 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski artacak.

1 Ocak 2026 Perşembe

1 Ocak Perşembe günü de kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk günü Kahramanmaraş’ın beyaz örtüyle güne başlaması öngörülüyor. Sıcaklıkların 0 ila 3 derece arasında olacağı günde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma, kaygan zemin ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.

2 Ocak 2026 Cuma

2 Ocak Cuma günü ise kar yağışı yerini sisli ve oldukça soğuk bir havaya bırakacak. Gece saatlerinde sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi beklenirken, sabah erken saatlerde yoğun sis ve don olayları görülebilir. Bu durumun özellikle şehirlerarası yollarda ve yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırabileceği, tarımsal alanlarda ise zirai don riskinin artabileceği değerlendiriliyor.