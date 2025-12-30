Filistin, Doğu Türkistan, Yemen, Lübnan, Sudan, Arakan ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan zulüm ve insan hakları ihlallerine karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak adına "Maraş Boykot Nöbeti" tarafından 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Nişantaşı Konutları karşısında bir program düzenlenecek.

Programla, dünyada yaşanan insani krizlere dikkat çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Organizatörler, Kahramanmaraş halkını dayanışma duygusuyla etkinliğe katılmaya çağırırken, programın barışçıl ve bilinçlendirmeye yönelik bir duruşla gerçekleştirileceğinin altını çizdi.