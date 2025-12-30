2025 yılı içerisinde, 29 proje kapsamında 412 derslik tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırıldı. Aynı yıl itibarıyla 61 projenin yapımı devam ederken, 21 proje ihale aşamasında bulunuyor.

Ayrıca 21 yeni proje, yatırım programına alınmış olup yakın zamanda ihaleye çıkarılması planlanıyor.

2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapımına başlanan ve halen devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte, il genelindeki toplam derslik sayısının 12.186’ya ulaşması hedefleniyor.

Bu artış, deprem öncesi derslik sayısına göre yaklaşık %18’lik bir yükselişe karşılık geliyor.

Yürütülen yatırımlar, Kahramanmaraş’ta eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmayı amaçlıyor.

2025 YILINDA TAMAMLANAN EĞİTİM YATIRIMLARI