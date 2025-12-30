2025 yılı içerisinde, 29 proje kapsamında 412 derslik tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırıldı. Aynı yıl itibarıyla 61 projenin yapımı devam ederken, 21 proje ihale aşamasında bulunuyor.

Whatsapp Image 2025 12 30 At 11.11.32

Ayrıca 21 yeni proje, yatırım programına alınmış olup yakın zamanda ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Kahramanmaraş küllerinden doğuyor!
Kahramanmaraş küllerinden doğuyor!
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2025 12 30 At 11.11.28

2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapımına başlanan ve halen devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte, il genelindeki toplam derslik sayısının 12.186’ya ulaşması hedefleniyor.

Whatsapp Image 2025 12 30 At 11.11.41

Bu artış, deprem öncesi derslik sayısına göre yaklaşık %18’lik bir yükselişe karşılık geliyor.

Whatsapp Image 2025 12 30 At 11.11.42

Yürütülen yatırımlar, Kahramanmaraş’ta eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmayı amaçlıyor.

Whatsapp Image 2025 12 30 At 11.11.40

2025 YILINDA TAMAMLANAN EĞİTİM YATIRIMLARI

Sıra

İlçe

Proje Adı

Derslik

1

Afşin

Hilal Kent Anaokulu

8

2

Çağlayancerit

Bozlar M.İlkokulu (Yık-Yap)

8

3

Çağlayancerit

Düzbağ Yeşiloba İlk ve Ortaokulu (Yık-Yap)

12

4

Çağlayancerit

Düzbağ Ortaokulu (Yık-Yap) (Hafif Çelik)

8

5

Çağlayancerit

Soğukpınar M. İlkokulu (Yık-Yap)

8

6

Dulkadiroğlu

Karacasu İlkokulu

24

7

Dulkadiroğlu

Akyar İlkokulu

24

8

Dulkadiroğlu

Akyar Ortaokulu

24

9

Dulkadiroğlu

Akyar Lisesi

24

10

Elbistan

Öğretmenevi (150 Yatak kapasiteli)

150 Yatak

11

Elbistan

Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu (Yık-Yap)

32

12

Elbistan

Elbistan Taşburun Toki İlkokulu

24

13

Elbistan

Gücük Ortaokulu Gücük İlkokulu (Yık-Yap )

8

14

Elbistan

Şehit Ali Er Ali Beyaz İlkokulu - Ortaokulu (Yık-Yap)

12

15

Göksun

Kanlıkavak İlkokulu (Yık-Yap)

8

16

Nurhak

Kullar Süleyman Şahin Ortaokulu (Yık-Yap)

12

17

Onikişubat

Albayrak İlkokulu (YIK-YAP) (TOKİ)

24

18

Onikişubat

Halil İbrahim Gümüşer Ortaokulu

24

19

Onikişubat

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (YIK-YAP) (TOKİ)

32 Derslik
2 Atölye Binası

20

Onikişubat

Onikişubat Saçaklızade İlkokulu

32

21

Onikişubat

Tekir Anaokulu

4

22

Onikişubat

ING Türkiye - Türk Eğitim Vakfı Anaokulu

4

23

Pazarcık

Yiğitler Yılmaz-Yıldız Ertürk İlkokulu (Yık-Yap)

4

24

Pazarcık

Narlı 26 Ocak İlkokulu (Yık-Yap)

12

25

Türkoğlu

Önsen Hopurlu İlkokulu

8

26

Türkoğlu

Uzunsöğüt Ortaokulu (Yık-Yap)

8

27

Türkoğlu

Türkoğlu Halk Eğitim Merkezi

8

28

Türkoğlu

Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezi

8

29

Türkoğlu

Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu (Yık-Yap)

8