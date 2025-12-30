2025 yılı içerisinde, 29 proje kapsamında 412 derslik tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırıldı. Aynı yıl itibarıyla 61 projenin yapımı devam ederken, 21 proje ihale aşamasında bulunuyor.
Ayrıca 21 yeni proje, yatırım programına alınmış olup yakın zamanda ihaleye çıkarılması planlanıyor.
2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapımına başlanan ve halen devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte, il genelindeki toplam derslik sayısının 12.186’ya ulaşması hedefleniyor.
Bu artış, deprem öncesi derslik sayısına göre yaklaşık %18’lik bir yükselişe karşılık geliyor.
Yürütülen yatırımlar, Kahramanmaraş’ta eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmayı amaçlıyor.
2025 YILINDA TAMAMLANAN EĞİTİM YATIRIMLARI
|
Sıra
|
İlçe
|
Proje Adı
|
Derslik
|
1
|
Afşin
|
Hilal Kent Anaokulu
|
8
|
2
|
Çağlayancerit
|
Bozlar M.İlkokulu (Yık-Yap)
|
8
|
3
|
Çağlayancerit
|
Düzbağ Yeşiloba İlk ve Ortaokulu (Yık-Yap)
|
12
|
4
|
Çağlayancerit
|
Düzbağ Ortaokulu (Yık-Yap) (Hafif Çelik)
|
8
|
5
|
Çağlayancerit
|
Soğukpınar M. İlkokulu (Yık-Yap)
|
8
|
6
|
Dulkadiroğlu
|
Karacasu İlkokulu
|
24
|
7
|
Dulkadiroğlu
|
Akyar İlkokulu
|
24
|
8
|
Dulkadiroğlu
|
Akyar Ortaokulu
|
24
|
9
|
Dulkadiroğlu
|
Akyar Lisesi
|
24
|
10
|
Elbistan
|
Öğretmenevi (150 Yatak kapasiteli)
|
150 Yatak
|
11
|
Elbistan
|
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu (Yık-Yap)
|
32
|
12
|
Elbistan
|
Elbistan Taşburun Toki İlkokulu
|
24
|
13
|
Elbistan
|
Gücük Ortaokulu Gücük İlkokulu (Yık-Yap )
|
8
|
14
|
Elbistan
|
Şehit Ali Er Ali Beyaz İlkokulu - Ortaokulu (Yık-Yap)
|
12
|
15
|
Göksun
|
Kanlıkavak İlkokulu (Yık-Yap)
|
8
|
16
|
Nurhak
|
Kullar Süleyman Şahin Ortaokulu (Yık-Yap)
|
12
|
17
|
Onikişubat
|
Albayrak İlkokulu (YIK-YAP) (TOKİ)
|
24
|
18
|
Onikişubat
|
Halil İbrahim Gümüşer Ortaokulu
|
24
|
19
|
Onikişubat
|
Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (YIK-YAP) (TOKİ)
|
32 Derslik
|
20
|
Onikişubat
|
Onikişubat Saçaklızade İlkokulu
|
32
|
21
|
Onikişubat
|
Tekir Anaokulu
|
4
|
22
|
Onikişubat
|
ING Türkiye - Türk Eğitim Vakfı Anaokulu
|
4
|
23
|
Pazarcık
|
Yiğitler Yılmaz-Yıldız Ertürk İlkokulu (Yık-Yap)
|
4
|
24
|
Pazarcık
|
Narlı 26 Ocak İlkokulu (Yık-Yap)
|
12
|
25
|
Türkoğlu
|
Önsen Hopurlu İlkokulu
|
8
|
26
|
Türkoğlu
|
Uzunsöğüt Ortaokulu (Yık-Yap)
|
8
|
27
|
Türkoğlu
|
Türkoğlu Halk Eğitim Merkezi
|
8
|
28
|
Türkoğlu
|
Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezi
|
8
|
29
|
Türkoğlu
|
Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu (Yık-Yap)
|
8