Ünlü komedyen, Adem Metan’ın YouTube’da yayınlanan “Peki Sonra?” programına konuk olarak, organizasyon sürecinden sahneye çıkış anına kadar yaşananları samimi ifadelerle paylaştı.

“1,5 Gün Önce Arandım, Beş Dakikada Karar Vermem İstendi”

Yasemin Sakallıoğlu, şampiyonluk kutlamasına davet sürecinin oldukça kısa bir zamanda gerçekleştiğini belirterek, organizasyondan yalnızca 1,5 gün önce arandığını söyledi. Marşı bu süre içinde hazırlamak zorunda kaldığını dile getiren Sakallıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Beni çok kısa bir süre önce aradılar ve neredeyse beş dakika içinde karar vermemi istediler. Yenikapı’ya gittiğimde elimde kağıt bile yoktu. Organizasyonun çok hızlı planlandığını düşünüyorum ama kimseyi eleştirmiyorum.”

“Marşı Kendim Besteledim”

Sahnedeki marşın tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Sakallıoğlu, besteyi kutlamadan önce yaptığını açıkladı. İlk performans sırasında tribünlerden gelen tepkilerin olumlu olduğunu ifade eden komedyen, yaşananları şöyle anlattı:

“İlk söylediğimde taraftarlar çok sevdi, ‘bir daha’ diye bağırdılar. İkinci kez okuduğumda organizasyon tarafından borozan sesi eklenmiş. Sosyal medyada yayılan görüntüler de o şekilde oldu.”

Bu detay, sosyal medyada eleştirilen performansın arka planını netleştirmiş oldu.

Marşın Sözlerini de Paylaştı

"Beşinci yıldız göğsüme kon, şampiyonsun Cimbombom!

Yirmi beş mi çok yakışır, rakiplerin de gözü alışır.

Herkes yatar aslan çalışır, korkusu yok hep kapışır.

Gidenin aklı bizde kalır, Osimhen'e Türkiye yakışır.."

“Marşım Güzel Ama Performansım İyi Değildi”

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Yasemin Sakallıoğlu, yazdığı marşın arkasında durduğunu ancak sahne performansının beklentilerin altında kaldığını kabul etti. Ses sistemi ve teknik aksaklıkların etkili olduğunu söyleyen Sakallıoğlu, şu sözlerle kendini ifade etti:

“Ben marşımı seviyorum, güzel bir iş yaptım ama kabul ediyorum, çok iyi okuyamadım. Ses sisteminin yetersizliği beni zorladı. Ben sunucu ya da şarkıcı değilim, komedyenim. Rica ettiler, ben de gittim. Yine olsa yine giderim.”

“Galatasaray’ı ve Taraftarını Seviyorum”

Galatasaray’a olan sevgisini de vurgulayan Sakallıoğlu, bu açıklamayı ilk kez yaptığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi:

“Ben Galatasaray’ı, taraftarını, futbolcularını ve bu camianın ruhunu seviyorum. O gün para da almadım. Yine olsa yine karşılıksız giderim. Ancak biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum.”

Sakallıoğlu, organizasyonun çok hızlı planlandığını ve seyircinin beklentisinin sahnedeki sunuculardan ziyade futbolcular olduğunu da sözlerine ekledi.