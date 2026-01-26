Gece saatlerinde motosikletiyle evinden ayrılan Erencan Fiş'ten (19) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirip cep telefonundaki konum özelliğinden gencin yerini tespit etmeye çalıştı.

Telefon sinyalinin Güney Çevre Yolu Kasaplar Mahallesi mevkisinden geldiğini belirleyen yakınları, bölgeye gittiklerinde kavşak içerisinde devrilmiş motosikleti ve yerde hareketsiz yatan Fiş ile karşılaştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kazanın, Fiş'in kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.