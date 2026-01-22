Soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrılan Eminoğlu’nun, savcılıkta alınan beyanlarının ardından hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eminoğlu, bu sabah Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

Olay, 26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesinde meydana gelmişti. Şarkıcı Gül Tut, yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosya derinleştirilmişti. Yapılan incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma sürecinde yeni ifadeler, teknik incelemeler ve tanık beyanları doğrultusunda dosyanın genişletildiği öğrenilirken, eski nişanlı hakkında verilen gözaltı kararı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdi. Adliyedeki işlemlerin ardından Eminoğlu’nun savcılığa sevk edilmesi ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.