Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında finanse edilen Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi (BELGEP) çerçevesinde hayata geçirilen Ceyhan Havzası Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi kapsamında halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı; proje hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların görüş ve önerilerini almak, katılımcı süreci teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya; mahalle muhtarları, vatandaşlar, KASKİ yetkilileri, danışman firma temsilcileri ve Proje Uygulama Birimi katıldı.

Toplantıda, Çağlayancerit ilçesinde inşa edilen atıksu arıtma tesisinin teknik detayları, çevresel ve sosyal etkileri ile proje kapsamında yürütülen arazi edinim süreci hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Ayrıca, Dünya Bankası standartlarına uygun olarak hazırlanan Yeniden Yerleşim Planı ve şikâyet mekanizması hakkında da bilgi sunuldu.

Bu projeyle birlikte, bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevre ve halk sağlığının korunması, atık suların etkin biçimde arıtılmasına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KASKİ, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığını gözeterek, yüksek hizmet standartlarını esas alan projelerini hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyor.