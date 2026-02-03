KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette; Kahramanmaraş’ın ekonomik ve ticari yapısı, sanayi altyapısı ve yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İş insanları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen görüşmede, kentin mevcut ekonomik görünümü ile önümüzdeki döneme dair beklentiler ele alındı.

Ziyarete ayrıca Mansur Yavaş ve Mustafa Bozbey ile CHP’nin üst düzey yöneticileri de katıldı.

Görüşmede KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu; Kahramanmaraş’ın sanayi ve ticaretteki mevcut durumu, 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma süreci, üretim kapasitesi, istihdam yapısı ve yatırım ortamına ilişkin güncel bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerin ardından sona erdi.