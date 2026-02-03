Milletvekilleri adına konuşan Prof. Dr. Vahit Kirişci, deprem sonrası deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara değinerek CHP yönetimini deprem sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Depremlerin Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olduğunu belirten Kirişci, devletin tüm imkânlarıyla bölgeye seferber olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yeniden inşa sürecinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Kirişci, bugüne kadar 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, son anahtar tesliminin ise 27 Aralık 2025’te gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kirişci, deprem bölgesinde sadece konutların değil; altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım yatırımlarının da eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen her talebin uygulanması ve sonuçlandırılması en önemli görevimizdir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kahramanmaraş ziyaretine değinen Kirişci, bu ziyareti “siyasi buluşma” olarak nitelendirerek, CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde yeterli hizmet üretmediğini savundu. Kirişci, muhalefetin yaklaşımının siyasi polemiklerle sınırlı kaldığını belirtti.