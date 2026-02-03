Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle şehir merkezinde ve yoğun kullanılan güzergâhlarda yağışla birlikte yollar kısa sürede göle dönerken, vatandaşlar ani bastıran sağanak karşısında hazırlıksız yakalandı. Şemsiye ve yağmurluklarla yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.
Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı sahada çalışma yürütürken, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde müdahalelerde bulundu.