Belediye ekipleri, Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Hastane bahçesinde kurulan ikram noktasında; hasta yakınları, sağlık çalışanları ve tedavi için hastaneye gelen vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen sürdürülen ikram, vatandaşlara hem sıcaklık hem de moral sağladı.

Vatandaşlar, yağmur altında gerçekleştirilen bu anlamlı ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sıcak çorba ikramı soğuk ve yağışlı günde dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir topladı.