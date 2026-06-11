CHP’de MYK sonrası kritik açıklama: Disiplin süreci başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada parti içinde “temiz siyaset” ve “yeniden yapılanma” sürecine işaret ederek bazı isimler hakkında disiplin mekanizmasının devreye alındığını duyurdu.

“Temiz siyaset” vurgusu: Parti içinde yeni dönem

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında sert ifadeler kullanarak şu değerlendirmede bulundu:

“Temiz siyaset ve arınma çerçevesinde partinin yapması gereken bazı ayıklamaları gerçekleştirme zorunluluğu doğmuştur.”

Bu açıklama, CHP içinde hem yönetim hem de milletvekilleri düzeyinde kapsamlı bir değerlendirme sürecinin başladığına işaret etti.

Disiplin süreci resmen başladı

MYK’da alınan karar doğrultusunda, bazı isimler hakkında disiplin süreci başlatıldığı açıklandı. Parti yönetimi, söz konusu sürecin oy birliğiyle kabul edildiğini vurguladı. Sarı, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Partinin zarar görmesine neden olan, haklarında iddialar bulunan ve çeşitli süreçlere konu olan bazı isimlerle ilgili disiplin süreci başlatılmıştır.”

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimler

Alınan karar kapsamında çok sayıda milletvekilinin “kesin ihraç talebiyle” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.

Disipline sevk edilen isimler arasında şunlar yer aldı:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

Söz konusu isimler hakkında yürütülecek sürecin parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.