Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi.

Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.