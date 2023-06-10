İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi veren CHP'li Hikmet Yalım Halıcı, "Isparta Akkent Mahallesi ve Eğridir’de patilerini keserek ve derilerini yüzerek kedileri katledenler kimlerdir? Bu kişilerle ilgili olarak emniyet güçleri herhangi bir operasyon yapmış mıdır?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Parttisi (CHP) Isparta Miletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'da gerçekleşen kedi katliamlarını Meclis gündemine taşıdı.

Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde “Isparta Akkent Mahallesi ve Eğridir’de patilerini keserek ve derilerini yüzerek kedileri katledenler kimlerdir? Bu kişilerle ilgili olarak emniyet güçleri herhangi bir operasyon yapmış mıdır?” diye sordu.

Soru önergesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile birlikte hayvanlara eziyet, kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı veya tecavüzde bulunanlara hapis cezası gerektirildiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

“5199 sayılı Kanun m.28/A’da; hayvanlara karşı işlenen suçlar düzenlenmiş olup, sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar için aynı cezalar öngörülmüştür. Buna göre; sahipsiz bir hayvanı kasten öldürmek, herhangi bir hayvana cinsel saldırıda bulunmak, sahipsiz bir hayvana işkence etmek, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvan dövüştürmek suç olarak düzenlenmiştir. Bu fiillere azmettirenlerle ilgili de, TCK m.38 uyarınca ceza sorumluluğu doğmaktadır."

Kanuna rağmen ülkenin birçok yerinde hayvan katliamı işleyenlere adli veya idari para cezası verilebildiğini söyleyen Halıcı “Bu yaşananlar da yeni hayvan katliamlarına yol açmakta ve cezasızlık nedeniyle de caydırıcılık azalmaktadır. Bununla birlikte; vahşi hislerle yapılan bu katliamcıların serbestçe gezmesi, sadece hayvanların değil insanların ve özellikle başta savunmasız çocukların yaşamlarını tehlikeye atmaktadır” dedi.

CHP’li Yalım Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

Isparta Akkent Mahallesi ve Eğridir’de patilerini keserek ve derilerini yüzerek kedileri katledenler kimlerdir? Bu kişilerle ilgili olarak emniyet güçleri herhangi bir operasyon yapmış mıdır? Varsa bunların sonuçları nelerdir?

Bahsi geçen katliamı işleyenlerle ilgili operasyon yapılmadıysa bunun gerekçeleri nelerdir? 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve TCK’nın ilgili maddesi ortadayken; bu kişilerin de yakalanıp yargıya teslim edilmeleri gerekirken neden gereği yapılmamaktadır?

2020 Ocak ila 2023 Haziran tarihleri arasında geçen sürede; Isparta’da kaç hayvan katliamı yaşanmıştır? Bunlar nelerdir ve katliamı gerçekleştirenlerle ilgili idari ve yargı süreci ne olmuştur? Bu kişi veya kişilerin akıbetleri nedir?

2020 Ocak ila 2023 Haziran tarihleri arasında geçen sürede; Türkiye’de kaç hayvan katliamı yaşanmıştır? Bunlar nelerdir ve katliamı gerçekleştirenlerle ilgili idari ve yargı süreci ne olmuştur? Bu kişi veya kişilerin akıbetleri nedir?