CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 32 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Ali Öztunç ise 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığını kamuoyuna ileriki günlerde basın açıklaması ile duyuracak.
Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:
- ALİ ÖZTUNÇ
- GAZİ MURAT PEKER
- BİLGE YURTSEVER
- AHMET KARSLIOĞLU
- ALİ ÜNLÜ
- UMUT CANER
- MEHMET MURAT AKLİM
- ÖZKAN ÖZTÜRK
- MEHMET BAĞLAR
- MEHMET DERİNKUYU
- ABDULHAMİT ÇITAK
- ÇAĞATAY ATASOY
- TUFAN YILMAZ
- SAFFET YILDIZ
- HASAN HÜSEYİN AYAZ
- ŞAHİN ŞAHİNOĞLU
- ALİ CABADAK
- AZİZ CEM GÜNER
- EJDER KAYGUSUZ
- AHMET DOĞAN
- MEHMET SARIÇERÇİ
- NAİLE İŞLEK
- GÜRKAN KUYUMCU
- BİNNUR ÖZKAR
- ALİ DİNÇ
- OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
- ABDÜLBARİ SAYIR
- SEMRA ŞAHİN
- MEHMET YILDIRIM
- BENAN İYEM
- CENGİZ ÇETİNÖZ
- ZERRİN KAZANCI TÜRKÖZER