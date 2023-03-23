CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 32 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Ali Öztunç ise 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığını kamuoyuna ileriki günlerde basın açıklaması ile duyuracak.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle: