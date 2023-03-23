Kahramanmaraş Polisinden Dronlu Bayram Denetimi Kahramanmaraş Polisinden Dronlu Bayram Denetimi

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 32 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Ali Öztunç ise 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığını kamuoyuna ileriki günlerde basın açıklaması ile duyuracak.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:

  1. ALİ ÖZTUNÇ
  2. GAZİ MURAT PEKER
  3. BİLGE YURTSEVER
  4. AHMET KARSLIOĞLU
  5. ALİ ÜNLÜ
  6. UMUT CANER
  7. MEHMET MURAT AKLİM
  8. ÖZKAN ÖZTÜRK
  9. MEHMET BAĞLAR
  10. MEHMET DERİNKUYU
  11. ABDULHAMİT ÇITAK
  12. ÇAĞATAY ATASOY
  13. TUFAN YILMAZ
  14. SAFFET YILDIZ
  15. HASAN HÜSEYİN AYAZ
  16. ŞAHİN ŞAHİNOĞLU
  17. ALİ CABADAK
  18. AZİZ CEM GÜNER
  19. EJDER KAYGUSUZ
  20. AHMET DOĞAN
  21. MEHMET SARIÇERÇİ
  22. NAİLE İŞLEK
  23. GÜRKAN KUYUMCU
  24. BİNNUR ÖZKAR
  25. ALİ DİNÇ
  26. OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
  27. ABDÜLBARİ SAYIR
  28. SEMRA ŞAHİN
  29. MEHMET YILDIRIM
  30. BENAN İYEM
  31. CENGİZ ÇETİNÖZ
  32. ZERRİN KAZANCI TÜRKÖZER