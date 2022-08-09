Gerçekleştirilen ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken Cibuti ve Kahramanmaraş arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına görüş alışverişinde bulundu.
Programa Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan, KMTSO yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Şirikçi, Adnan Toprak katıldı.
Program sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan, Kahramanmaraş ile ticari ilişkilerin güçlenmesi adına çalışacaklarını söyledi.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.